Le sue hit hanno conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali e oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify: Gabry Ponte, il dj e producer italiano più ascoltato nel mondo fa tappa a San Michele Salentino, nel Brindisino, per festeggiare i 25 anni di carriera nella prima edizione del Summer Show 2023, l’evento organizzato dalla locale associazione Decibel, in collaborazione con la Proloco San Michele e patrocinato dal Comune di San Michele Salentino.

Giovedì 3 agosto, l’area eventi nella zona PIP, a partire dalle ore 22, ospiterà il concerto del remixer che si preannuncia esplosivo e intenso. Anteprima alle ore 21 con il Dj set Marco Guacci e Benny Bolognino direttamente da Radio Norba. La direzione artistica è affidata a Carlo Gallo della Music Art Management. Apertura cancelli ore 19. Biglietti in vendita sul circuito https://www.vivaticket.com/it, acquistabili anche con 18APP, e prevendita a San Michele Salentino, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana, Latiano e Martina Franca (Ta).

Per info: +39 339 645 3466 Cosimino Bellanova.

Gabry Ponte vanta centinaia di live set realizzati in tutta Europa e dopo lo stop per la pandemia ha già in programma nuove date in Svezia, Austria, Germania, Spagna, Danimarca e molti altri.

Nel 2019 e nel 2020 ha suonato in più di 150 concerti in tutta Italia, confermando il live come uno dei suoi ambiti preferiti, coinvolgendo migliaia di persone e riempiendo i club di tutta Europa.

I suoi show ripercorrono la sua carriera, dagli albori di “Blue” fino ai successi internazionali degli ultimi anni. Anche il disco “Thunder” (2021) sta scalando le classifiche di Italia, Stati Uniti, Germania, Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Svizzera, Austria, Finlandia, Ungheria, Belgio e Vietnam ed è entrato nella classifica globale delle 200 canzoni più ascoltate al mondo su Spotify.

Gabry Ponte ha realizzato grandi successi per tanti artisti tra cui Dua Lipa, Fifth Harmony, Rita Ora, Martin Garrix e Skrillex.