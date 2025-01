Da troppi anni ormai siamo costretti ad intervenire per richiamare l’attenzione degli uffici preposti sullo stato di pericolosità e degrado insistente in un’area lungo la centralissima Via Fulvia.

Parliamo del quadrilatero in cui un tempo insisteva l’ex convento di Suor Teodorina poi demolito per far posto ad un complesso condominiale con aree pubbliche attrezzate a verde e parcheggi.

Complesso edilizio mai portato a compimento ed aree rimaste “terra di nessuno” a metà strada tra un cantiere ed una discarica di rifiuti.

Oltre al degrado, considerate l’erba alta e la presenza di numerosi cumuli di rifiuti ed inerti, preoccupa il cantiere abbandonato con la presenza di un’imponente gru arrugginita ed accessi alle aree dell’immobile in costruzione non adeguatamente transennati con dislivelli sotto il piano stradale di oltre dieci metri con rischi evidenti per la pubblica incolumità.

Per le motivazioni di cui sopra Adiconsum Taranto Brindisi ha inteso, nella giornata odierna, inviare una nota agli uffici preposti affinché vengano garantite le opportune condizioni di sicurezza e pulizia dell’area in attesa della definizione del passaggio delle aree verdi e parcheggio alla pubblica amministrazione.

Ufficio di Presidenza

Adiconsum Taranto Brindisi