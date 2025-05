Il Nuovo Teatro Verdi ha ospitato questa mattina la manifestazione conclusiva della IX edizione di “Adotta un Monumento 2025”, progetto al quale il Comune di Brindisi dà pratica attuazione in collaborazione con l’Associazione “Le Colonne”. Nello scorso fine settimana ed anche lunedì 12 maggio, centinaia di studenti delle scuole primarie, di primo e secondo grado e degli istituti superiori quali impeccabili ciceroni, hanno accompagnato quanti erano desiderosi di scoprire la storia legata ai monumenti e ai luoghi simbolo della Città di Brindisi e di Tuturano, i cui beni culturali quest’anno hanno ampliato l’offerta delle visite.

Questa mattina, infine, nel corso di una manifestazione che, condotta dal giornalista Antonio Celeste, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari e scolastiche del territorio, la consegna degli attestati agli studenti che hanno saputo raccontare le storie della loro città.

“Più che dei soli beni monumentali, vorrei qui riflettere sui beni pubblici in senso più ampio – ha detto il sindaco, dott. Giuseppe Marchionna nel suo intervento -, perché quest’iniziativa spinge le nuove generazioni a considerare tutta la città come un bene pubblico da tutelare, da preservare perché questa è la nostra città, questa è la nostra casa. Qui purtroppo non sempre accade… Poi ci sono anche i beni monumentali che delineano la nostra storia e che sono la punta di diamante di un grandissimo patrimonio – ha osservato il sindaco -, ma tutta la città deve avere la stessa fruizione, lo stesso riguardo perché questa, me lo dicono tutte le persone che incontro, è una città bellissima e straordinaria. Forse dobbiamo cominciare a convincerci noi che è così e queste iniziative vanno in tal senso, perché finalmente i Brindisini comincino a credere in sé stessi e nella loro straordinaria città”.

A ricordare l’impegno degli studenti prima nello studio dei monumenti e poi nell’essere guide nelle visite ad essi; a sottolineare gli sforzi dei docenti, è stata, nel suo intervento, la dott. Anna Cinti, presidente dell’Associazione “Le Colonne”, la quale ha tenuto a far riflettere sull’importanza della fruizione sociale dei beni monumentali, oltre che sulla loro fruizione turistica. Quindi ha rivelato “un sogno”, per la prossima edizione, che sarà la decima: momenti in notturna nello svelare i monumenti ai cittadini attraverso questa iniziativa.

Il plauso all’impegno de “Le Colonne” è venuto anche dal prefetto di Brindisi, dott. Luigi Carnevale, che ha messo a disposizione dell’iniziativa la residenza di Palazzo Montenegro, mentre la Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – Ambito di Brindisi, dott. Angela Tiziana Di Noia, nel ringraziare le dirigenti scolastiche degli Istituti coinvolti, ha ribadito come la scuola brindisina stia vivendo un periodo di grande impegno e di notevole partecipazione alla vita della Città.

La consegna degli attestati agli studenti ha concluso la IX edizione di “Adotta un Monumento 2025” e giova ricordare che gli Istituti coinvolti sono stati: Istituto Comprensivo “Bozzano – Centro” – primaria, Istituto Comprensivo “Centro” Brindisi-Tuturano, Istituto Comprensivo Commenda, plesso “Collodi”, Istituto Comprensivo “Centro” plesso “Salvemini” – Brindisi e plesso “Don Bosco” – Tuturano, Istituto Comprensivo “Casale” plesso “Kennedy”, Istituto Comprensivo “Bozzano-Centro” plesso “Marzabotto – Virgilio”, Istituto Comprensivo “Sant’Elia-Commenda”, Liceo Artistico Musicale “Simone Durano” e Istituto Tecnico “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”.

Brindisi, 16 maggio 2025.