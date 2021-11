A San Donaci, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Brindisi, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica delle prescrizioni in materia Covid-19, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne del luogo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In particolare, gli operanti hanno fatto ingresso all’interno di un circolo privato del posto, venendo nella circostanza aggrediti dal giovane, nel tentativo di impedire loro l’accesso. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lecce.