Nel corso dell’Assemblea ordinaria tenutasi ieri, 26 luglio 2023, presso lo studio legale De Guido in Mesagne, l’Avv. Cataldo Lolli, civilista di San Donaci classe 1982 e già tesoriere di AIGA Brindisi nei bienni 2019-2021 e 2021-2023, è stato eletto, all’unanimità e per acclamazione, nuovo Presidente della sezione AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati di Brindisi per il biennio 2023-2025.

La scelta si pone in continuità con i precedenti mandati che hanno visto brillantemente guidare la sezione AIGA di Brindisi, nell’ordine, dagli Avv.ti: Domenico Attanasi, Nadia Albanese, Stefania Spina, Francesco Monopoli, Silvio Molfetta e Samuele De Guido.

Sempre per acclamazione, l’Assemblea ha altresì eletto il nuovo Consiglio Direttivo, così composto: Avv. Cataldo Lolli (Presidente), Avv. Vincenzo Valente (Vice Presidente), Avv. Carola Delli Santi (Segretario), Avv. Giorgia Quarta (Tesoriere), Avv. Samuele De Guido (Consigliere Nazionale), Avv. Emanuela De Francesco (Consigliere), Avv. Silvio Molfetta (Consigliere), Avv. Stefania Ester Spina (Consigliere), Avv. Domenico Attanasi (Consigliere), Avv. Francesco Monopoli (Consigliere), Avv. Luigi Memmola (Consigliere).

L’assemblea si è aperta con i saluti del Presidente uscente, l’Avv. Samuele De Guido – il quale ha ripercorso con una sintetica relazione i due intensi anni trascorsi alla guida del prestigioso sodalizio forense – ed è proseguita con l’elezione per acclamazione del nuovo Presidente Avv. Cataldo Lolli – che, con un breve discorso, ha ringraziato tutti i soci per la fiducia ed il sostegno ed ha sinteticamente illustrato gli obiettivi futuri della sezione brindisina – e del Consiglio Direttivo.

Al nuovo Presidente, all’Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo di AIGA Brindisi si porgono, dunque, i migliori auguri per un proficuo lavoro.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per AIGA Brindisi