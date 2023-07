Il concerto di Al Bano chiuderà in bellezza il programma dei festeggiamenti civili in onore della Madonna del Carmine. L’evento si svolgerà per ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 22.

Per disposizione della Commissione provinciale pubblico spettacolo, e quindi per ineludibili ragioni di sicurezza, l’accesso sarà garantito fino al numero massimo di 5mila persone.