Sarà presentato sabato 16 settembre, presso il Castello di Carovigno, a partire dalle ore 18:30, il Romanzo di Piero Tafuro intitolato “Il cielo in tasca e il mare in giardino” (Apollo Edizioni).

All’evento organizzato in collaborazione con l’Associazione “Le colonne” di Brindisi e con la LILT di Lecce, prenderanno parte insieme all’autore l’Avvocato Tommaso Conte, il Dottor Giuseppe Serravezza (Oncologo e responsabile scientifico della L.I.L.T ) e il Dottor Carmine Cerullo (Oncologo e Presidente della L.I.L.T di Lecce).

Questa iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di sostenere in maniera concreta la LILT e, in particolare, il progetto del centro “ILMA” di Gallipoli, ovvero, il Centro di ricerca per l’oncologia ambientale ideato e fortemente voluto dal Dottor Giuseppe Serravezza.

Il Centro “ILMA” ormai in fase di completamento, è stato realizzato grazie al contributo concreto di tutto il popolo salentino e, come più volte ribadito dal suo ideatore, Giuseppe Serravezza, costituirà la risposta del Salento al problema delle malattie oncologiche attraverso servizi importanti per i malati e per le loro famiglie e, soprattutto, attraverso l’azione di ricerca scientifica per lo studio della relazione tra le varie neoplasie e l’ambiente salentino.

Il romanzo, che l’autore ha pubblicato proprio per sostenere la L.I.L.T e il Centro Ilma, racconta in maniera ironica, divertente e dissacrante le disavventure di un nutrito gruppo di personaggi impegnati nella campagna elettorale per le elezioni amministrative di un San Pascazio Vàlentino, piccolo paese di un non troppo immaginario “Vàlento”, territorio posto all’estremo sud della penisola di “Stivalia”.

Nel corso dei sei mesi più strambi che la comunità abbia mai vissuto, accadono alcuni eventi bizzarri che mettono in luce i vari progetti ‘immaginati’ dai leader delle tre liste impegnate nella campagna elettorale, così, mentre i cittadini sampascaziesi si sentono

autorizzati a sognare un futuro diversamente luminoso, vengono messi a dura prova l’intuito e la pazienza del Maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Specialone, uomo tutto d’un pezzo che, facendo ricorso ai suoi metodi spesso “fuori manuale”, riuscirà a capire

con largo anticipo perché in paese potranno presto tornare a dormire tutti…tranne alcuni.

Sinossi del Romanzo

A San Pascazio Vàlentino, paesino del Vàlento (vasto territorio situato all’estremo sud della penisola di Stivalia) il fitto velo di torpore che, come una nebbia novembrina, è adagiato da anni e anni su cose, persone ed animali, viene improvvisamente spazzato via da una serie di eventi all’apparenza banali ma che, invece, potrebbero cambiare le vocazioni e addirittura i destini di una comunità poco abituata ad aprire davvero gli occhi.

Il “partito” che da oltre trent’anni decide, gestisce e “indirizza” qualunque cosa, è in balia di una crisi causata soprattutto dalla sua incapacità di rinnovarsi in maniera convincente, per cui, le “foglie morte” cadute in tempi diversi proprio da quello stesso albero, cominciano a credere che per loro sia giunto il tempo di una nuova primaverile rinascita.

Hanno inizio così, in una movimentata nottata di fine novembre, i sei mesi più strambi che la comunità abbia mai vissuto.

Sei mesi nel corso dei quali il dominio del “partito” viene messo in seria discussione da altri due schieramenti più che mai decisi a fare sul serio. Quindi, i progetti strabilianti attraverso cui sembra essere a portata di mano un futuro di benessere e prosperità, diventano addirittura tre e, ognuno dei tre, regala ai sampanscaziesi la possibilità di aggrapparsi alle ali di un sogno.

In un clima infuocato e carico di insidie, ha inizio così una campagna elettorale anomala e lunghissima, durante la quale, tutti sono pronti a promettere tutto, sentendosi inoltre autorizzati a ricorrere a qualunque mezzo lecito, illecito o ridicolo, purché potenzialmente utile a strappare anche un solo “soldato” agli avversari.

Ma mentre i sampascaziesi, più che mai divisi, si sentono finalmente pronti a sognare, in paese accadono strani fatti che mettono a dura prova l’intuito e la pazienza del Maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Specialone, uomo tutto d’un pezzo che, facendo ricorso ai suoi metodi spesso “fuori manuale”, riuscirà a capire con largo anticipo perché in paese potranno presto tornare a dormire tutti…tranne alcuni…