Giovedì 30 gennaio al Laboratorio Urbano dalle 9.00 alle 17.00 le imprese del settore turistico incontrano le risorse umane

FASANO – Sono oltre 30 le aziende che hanno deciso di ricercare e selezionare il personale anche attraverso il Job Day del prossimo 30 gennaio al “Ciaialab”. Durante la giornata si terrà l’incontro con tutti i partecipanti accreditati, giovani e meno giovani che al momento sono in cerca di occupazione. Promosso dal Comune di Fasano – Assessorato al Turismo, in collaborazione con Its Academy della Puglia per il turismo i beni le attività culturali ed artistiche, e realizzato con la partecipazione di ARPAL Puglia, Adecco e Gruppo Fortis, dopo il successo delle scorse edizioni, il Job Day Turismo è Lavoro si propone come “cerniera” fra le esigenze degli operatori e quella dei lavoratori.

L’appuntamento è dalle 9:00 alle 17:00 di giovedì 30 gennaio al Laboratorio Urbano in corso Vittorio Emanuele a Fasano. La partecipazione è libera e aperta a chiunque. Sarà necessario pre-registrarsi al fine di rendere più scorrevole l’ingresso ed evitare file o lunghe attese cliccando qui: Job Day form

Le aziende che hanno aderito comprendono solide realtà del territorio come resort, alberghi, associazioni di categoria, agenzie viaggi, strutture ricettive, beach club. Nel dettaglio parteciperanno: Bluserena SPA, Residenza Visconti srl, Trulli Life srls, Epoca Collection, San Domenico srl, Obiettivo tropici, Egnazia mare, La Marea Ristorante, Agridami Srl – Masseria Borgo Santuri, Hotel Cannebianche, Penna Grande srl – Archeolido, Casalina, MA.PO. srl, MI.TA.PAST & CO SRL, Borgo Egnazia Srl, Masseria Torre Coccaro srl, Masseria San Lorenzo srl, TERRA D’ITRIA SOC. AGR. SRL, Tenuta Monacelle Srl, I morsi di Joy, Hotel Sierra Silvana, Masseria Garrappa, Ciriè Torre Canne, Marco Carani nautica, Ciporti srls, Casale del Murgese, Caseificio Oronzo Crovace, Puglia Paradise, Associazione 2Bin Fasano, Masseria Villa Verde.

Queste le principali figure ricercate in questo Job Day: aiuto contabile, capi animazione, addetti al miniclub, ballerini, receptionist, responsabile accoglienza, direttori hotel, cantanti, acrobati, performer, tecnici audio-suono, plonger, camerieri di sala. bagnini. barman, addetti pulizie, spiaggisti, porter, guardiani, commis di cucina, lavapiatti, front office agent, addetti spa, portiere notturno, housekeeper, addetti al parcheggio, autista, magazziniere, responsabile di banchina, giardinieri, camerieri ai piani, operai, runner, banconista caseificio – gastronomia, pizzaiolo, aiuto cuoco, responsabile colazioni, concierge, colf, manutentore.

«Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale – dice la consigliera Madia Decarolis con delega ai Job days – si pone l’obiettivo di realizzare un servizio fondamentale per la Comunità: l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Diverse sono le aziende del territorio che hanno aderito all’iniziativa e ci auguriamo che siano in tanti i cittadini che approfitteranno della possibilità di avere colloqui con le aziende locali in cerca di nuove risorse».

Ufficio Stampa

Città di Fasano