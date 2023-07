La musica strumentistica che si insinua fra viuzze, archi e piazzette. Il ritmo che contagia visitatori italiani e stranieri a passeggio per Cisternino. L’arte bandistica che si mescola ad altre forme artistiche, da quella visiva alla danza e ai giochi di luce.

Il 25° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” chiude il sipario con un grande successo di pubblico e di critica. Oltre 250 musicisti accompagnati da formazioni di majorettes hanno animato ieri sera il borgo di Cisternino regalando esibizioni di grande impatto e coinvolgimento per l’ultima serata del Festival. Una street parade con esibizioni itineranti in alcuni degli angoli più caratteristici della città affacciata sulla Valle d’Itria. Infine, la banda internazionale diretta dal M° Donato Semeraro ha dato vita alla colonna sonora di uno show di danza aerea firmato dalla compagnia Eleina D: ballerini acrobati hanno ballato sospesi a mezz’aria sulla facciata monumentale della Torre Civica.

Soddisfatti i promotori del Festival delle bande, l’Associazione Musicale Città di Cisternino con il Presidente Claudio Siliberti e il Direttore Artistico M° Donato Semeraro.

“Abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico e di critica per questa 25^ edizione del Festival, – commenta a fine evento il Presidente Claudio Siliberti – un Festival che quest’anno ha intrapreso la strada del rinnovamento, non concentrando tutta l’attenzione sul mondo bandistico, che in ogni caso resta protagonista dell’evento, e aprendosi ad altre arti, dall’installazione artistica al DJ Set fino al meraviglioso spettacolo finale di danza aerea accompagnato da una banda internazionale formata dai migliori elementi di tutte le bande presenti”.

L’associazione dà appuntamento al 2024 per la prossima edizione di un Festival divenuto ormai testimonial nel mondo delle bellezze della Valle d’Itria.