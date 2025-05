Il Comune di Brindisi ha avviato la procedura per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. La selezione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni formalizzate il 5 maggio 2025 dall’ex presidente Luca Ward.

Chiunque sia interessato e in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico può presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 31 maggio 2025, inviando una dichiarazione di disponibilità all’indirizzo PEC ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it. Non sussiste alcun vincolo per il Comune rispetto alla designazione finale.

Le domande devono essere corredate da:

dati anagrafici e residenza;

curriculum vitae firmato;

dichiarazione dell’occupazione abituale ed elenco delle cariche ricoperte;

copia del documento di identità;

autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti.

godimento dei diritti politici;

assenza di situazioni di conflitto di interesse, incompatibilità, inconferibilità;

La scelta del futuro presidente avverrà secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale con delibera n. 54 del 28 luglio 2023. Le proposte potranno essere presentate da cittadini, gruppi consiliari, ordini professionali, associazioni di categoria, enti pubblici e privati, senza vincoli per l’Amministrazione.

