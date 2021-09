Il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Brindisi ha aperto le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022.

Presso il C.P.I.A. si potranno svolgere presso le singole sedi, in orario antimeridiano, i seguenti corsi:

-Corsi di alfabetizzazione (per stranieri e adulti italiani) per il conseguimento delle certificazioni A1-A2 e B1

-Corsi di Primo Livello- Primo Periodo Didattico per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (-ex licenza media)

-Corsi di Primo Livello Secondo- Periodo Didattico per il conseguimento della Certificazione delle competenze del Primo Biennio obbligatorio

-Corsi Brevi e Modulari di Informatica e di Inglese per il conseguimento delle relative certificazioni

Il C.P.I.A. intende interpretare i bisogni di italiani e stranieri che abbiano compiuto 16 anni ed intendono immergersi nel mondo dell’istruzione, per i più svariati motivi che vanno dal procurarsi il permesso di soggiorno, al voler conseguire il diploma di fine primo ciclo (ex licenza media) o alla voglia di mettersi in gioco, nell’ottica di accrescere le proprie competenze, in ogni momento della

propria vita. L’istruzione e la formazione sono un biglietto da visita vincente, laddove le competenze acquisite garantiscono una migliore ed opportuna integrazione tra culture diverse, oltre che un possibile inserimento lavorativo.

Il C.P.I.A. di Brindisi, con le sue 7 sedi dislocate sul territorio provinciale, offre a tutti coloro che lo desiderano una possibilità di studio altamente qualificato e il perseguimento di obiettivi importanti per l’affermazione sociale e lavorativa, da raggiungere grazie alla flessibilità organizzativa e didattica posta in essere dal personale scolastico.

Le singole sedi del C.P.I.A. dislocate nella provincia di Brindisi, presso le quali è anche possibile effettuare le iscrizioni, sono le seguenti:

BRINDISI: I.P.S.S.S. “Morvillo Falcone” – Via G. M. Galanti, 1

CAROVIGNO: “Istituto Comprensivo Carovigno” – Via Santa Sabina, 275

CASA CIRCONDARIALE Brindisi – Via Appia, 131

FASANO: I.I.S.S. “Gaetano Salvemini”– Via Pacinotti, 8

FRANCAVILLA FONTANA: Primo I.C. Francavilla Fontana – Via B.Forleo, 1

LATIANO: CPIA Latiano– Via Giovanni XXIII, 17

MESAGNE: IISS “Epifanio Ferdinando” – Via Eschilo, 1

Il Centro direzionale e amministrativo del C.P.I.A., a cui fanno capo le 7 sedi e la rete delle scuole serali del secondo grado, è ubicato in Via Dalmazia, N° 1.

