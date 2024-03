In un contesto economico in continua evoluzione, le PMI (Piccole e Medie Imprese) rappresentano il motore trainante dell’innovazione, della resilienza e delle eccellenze imprenditoriali. Per approfondire le opportunità e le sfide legate all’apertura del capitale per le PMI, Confindustria Brindisi organizza un evento imperdibile, in collaborazione con importanti partner e il patrocinio della Regione Puglia.

Questo il programma

Saluti istituzionali:

Gabriele Menotti LIPPOLIS, Presidente Confindustria Brindisi

Sergio FONTANA, Presidente Confindustria Puglia

Antonio DE VITO, Direttore Puglia Sviluppo

Alessandro DELLI NOCI, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia

Presentazione dello studio:

“Le operazioni di IPO e Private Equity in Puglia nel periodo 2016-2023”

Michele DEPALO, KT&Partners

Attori e prospettive sul mercato:

Fabio BRIGANTE, IPO Coach

Kevin TEMPESTINI, KT&Partners

Antonio Andrea PELLE, Elite

Roberta LAVENEZIANA, Borsa Italiana

Testimonianze:

Dino NATALE, CEO Finlogic

Giovanni CONFORTI, CEO Yakkyo

Virgilio PICCA, Orienta, CFO Yakkyo

Moderatore:

Mimmo MAZZA, Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

Programma dettagliato:

11.00: Registrazione dei partecipanti

11.30: Saluti istituzionali

12.00: Presentazione studio

12.30: Attori e prospettive sul mercato

13.30: Testimonianze

14.30: Coffee break

15.00: Tavola rotonda “Le sfide e le opportunità per le PMI pugliesi”

16.00: Conclusioni

16.30: Light lunch

Segreteria organizzativa:

Email: eventi@confindustriabrindisi.it

Tel: +39 392 97 80 912 (Roberta) / +39 373 83 20 739 (Valentina)

L’evento è gratuito, ma la registrazione è obbligatoria.

L’evento è organizzato in collaborazione con Confindustria Puglia, Puglia Sviluppo, Borsa Italiana, Elite, KT&Partners, gode del patrocinio di Regione Puglia.

L’evento è rivolto a Imprenditori e manager di PMI, Professionisti del settore finanziario, Consulenti e advisor, Istituzioni e associazioni di categoria.

Obiettivi dell’evento:

Fornire una panoramica sulle opportunità offerte dalle diverse forme di apertura del capitale.

Presentare le principali novità normative e fiscali.

Condividere esperienze e best practices di aziende che hanno già aperto il capitale.

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di capitali.

Hashtag ufficiale: #AperturaCapitalePMI