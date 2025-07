Ci giungono conferme sull’aumento di budget concernente i lavori in appalto nel Petrolchimico di Brindisi, più specificamente quelli riguardanti ponteggi e coibentazione, che ora possono proseguire in maniera fluida, nel segno di quella continuità lavorativa da noi richiesta e sottoscritta nel protocollo firmato a Roma lo scorso 10 marzo.

Da tempo come Femca Cisl ci siamo attivati affinché ENI/Versalis desse coerenza a quanto affermato, circa la continuità delle attività in appalto che dovrà necessariamente fare il paio con i tempi di realizzazione del nuovo investimento.

E sarà proprio dalla celerità delle risposte e dei tempi di realizzazione, che dovrà ridiscendere quella continuità lavorativa auspicata e fino ad oggi da noi costantemente supervisionata!

Auspichiamo, ora, ulteriori passi avanti da parte della stessa ENI/Versalis, ad esempio che essa annunci l’ufficiale costituzione della nuova joint venture così da proseguire e, magari, come parrebbe essere sua stessa intenzione, anche anticipare parte dell’investimento.

Ci preme ricordare che proprio il documento condiviso al ministero contiene garanzie anche in termini di clausola sociale in riferimento alle aziende dell’indotto, cui viene garantita continuità lavorativa a chi opera già nello stabilimento.

La Femca Cisl considera necessaria più che mai che sia fatta estrema chiarezza, che sia liberato il campo da strumentalizzazioni che oggi ai lavoratori non giovano.

Serve, viceversa, comunione di intenti, massima attenzione ed una fitta interlocuzione, giacché solo così si potrà garantire il futuro dei tanti lavoratori del petrolchimico diretti e dell’indotto.

Peraltro, sempre nel segno di quella costante supervisione sociale sopra richiamata, abbiamo in programma un incontro il prossimo 30 luglio con una delle aziende in appalto che si occupa di ponteggi e coibentazioni; opereremo affinché sia restituita alle maestranze di queste aziende appaltatrici la giusta serenità che meritano, con la conferma del prosieguo delle rispettive attività, nel segno della continuità occupazionale.

Marcello De Marco

Segretario Generale Femca Cisl Taranto Brindisi