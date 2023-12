L’appello congiunto dei presidenti di Confesercenti e Confcommercio Brindisi è un invito caloroso: durante questo periodo natalizio, rivolgiamoci ai nostri negozi locali per i nostri acquisti. Gli amministratori di ogni città della nostra provincia hanno dedicato impegno e risorse per allestire splendide luminarie ed eventi natalizi, creando quell’atmosfera magica che i cittadini tanto apprezzano chiamata “Aria di Natale”.

Ora, la prossima azione da compiere è quella di supportare i nostri negozi locali per i nostri acquisti. Questo appello è esteso a tutti i cittadini della provincia di Brindisi.

Questa scelta è fondamentale per avviare un circolo virtuoso e per sostenere attivamente le nostre comunità – continuano i due presidenti. I nostri negozi rappresentano autentiche botteghe di qualità, luoghi in cui è possibile stabilire un rapporto diretto e personale con gli esercenti. Pertanto, invitiamo a evitare di rivolgersi a aziende distanti, che poco hanno a che fare con la nostra realtà territoriale, e a unirsi a noi per darci una mano reciprocamente.

Michele Piccirillo presidente provinciale CONFESERCENTI

Annarita Montanaro presidente provinciale CONFCOMMERCIO