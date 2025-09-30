L’associazione Appia Traiana Francigena APS, con il patrocinio e contributo del Comune di Ostuni, presenta Appia Day 2025 – Traiana Viva, Storia, Sapori e Rievocazioni lungo la Via Traiana. Una giornata dedicata alla riscoperta delle radici romane del territorio ostunese, in programma domenica 5 ottobre presso la suggestiva Masseria Borgo Santuri, lungo il tracciato storico della Via Appia Traiana.

L’evento offrirà al pubblico un’esperienza immersiva tra storia, paesaggio e sapori, con un programma ricco di contenuti culturali e rievocativi.

Protagonisti della giornata saranno i rievocatori della Legio VIII Augusta, che daranno vita a un accampamento militare romano con dimostrazioni di tecniche di combattimento, tavoli didattici e ricostruzioni storiche.

La mattinata si aprirà con una camminata guidata lungo la Via Traiana, arricchita da letture pubbliche a cura del Presidio del Libro di Ostuni e delle Prof.sse Cirasino, Pecoraro e Aurisicchio, per immergersi nel paesaggio antico e nella memoria storica del territorio.

Nel cuore della giornata, spazio alla gastronomia storica con una dimostrazione di archeocucina dal vivo a cura di Franziska Chef, seguita da un incontro sul tema della dieta mediterranea in epoca romana, condotto dal Dott. Domenico Rogoli, direttore generale della Fondazione Dieta Mediterranea.

A coronare l’esperienza, il “Convito all’Impero”: un pranzo storico ispirato alla cucina dell’antica Roma, curato dallo chef della Masseria Borgo Santuri Giacomo Geusa e servito nelle sale interne della struttura. Il convito è a pagamento (€30) e accessibile solo su prenotazione.

Location: Masseria Borgo Santuri – Contrada Santuri, Ostuni (BR)

Google Maps – Coordinate: 40°46’48.6″N 17°30’44.7″E

Prenotazioni: 337 825 777

Email: appiatraianafrancigena@gmail.com

L’ingresso all’evento è gratuito.

Appia Day 2025 – Traiana Viva si conferma come un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico della Puglia, con un approccio partecipativo, filologico e profondamente identitario.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9:00 – Accoglienza, saluti:

– sindaco Angelo Pomes,

– assessore alla cultura e turismo Niky Maffei

Ore 9:30 – Camminata rievocativa sulla Via Traiana

Partenza dalla Masseria Borgo Santuri per un percorso guidato di circa un’ora lungo il tracciato storico della Via Appia Traiana. Un’occasione per immergersi in un paesaggio antico, segnato da uliveti millenari, muretti a secco e tracce silenziose della Via Traiana. L’esperienza sarà arricchita da letture a cura del Presidio del libro di Ostuni e delle Prof.sse Cirasino, Pecoraro e Aurisicchio.

Ore 10:00 – 16:00 – Visita all’accampamento militare romano.

Allestimento di un accampamento militare romano con tende dei legionari a cura dell’Associazione Legio VIII Augusta APS: ricostruzione storica di un campo militare, costumi, armi e vita quotidiana dei legionari.

– Esposizione di armi ed armature. Legionari in marcia e dimostrazione di tecniche di combattimento di difesa e attacco (testuggine, murum, cuneo ecc)

– Spettacolo di gladiatori Rudini Gladiatores della Legio VIII

– Tavoli didattici con esposizione di macchine d’assedio, riprodotti con particolare filologica

– Tavolo didattico di Archeocucina

– Tavolo didattico di tessitura con telai a tavolette

– Possibilità di interazione con figuranti e rievocatori

Ore 12:00 Dimostrazione di archeologia gastronomica a cura di Francesca Mola, in arte Franziska Chef. Presentazione di piatti ispirati alla cucina dell’antica Roma, con spiegazioni sulle tecniche e sugli ingredienti originali.

Ore 12:30 Incontro sulla dieta mediterranea in epoca romana

Contributo del Dott. Domenico Rogoli, direttore generale della Fondazione Dieta Mediterranea. Un approfondimento sul legame tra alimentazione antica e sostenibilità moderna, tra archeologia e attualità.

Ore 13:30 – Convito all’Impero (Pranzo facoltativo a pagamento e accessibile solo previa prenotazione e con ticket dedicato – prezzo 30€ )

Degustazione di pietanze storiche ispirate alla cucina dell’antica Roma, curata dallo chef della Masseria Borgo Santuri e servita nelle sale interne della masseria. Il convito è a pagamento e accessibile solo su prenotazione, con ticket dedicato. Il menù prevede esperienze gastronomiche immersive, ispirate ai sapori e alle usanze dell’Impero Romano.

Ore 16:00 – 17:00 – Conclusione attività

Saluto finale e chiusura del campo rievocativo. Possibilità di visita libera alla masseria.

Proposta Pranzo

Domenica 05 Ottobre 2025

€ 30,00 per persona inclusa acqua e 1 Caraffa di vino (Lt) ogni 4

persone – altre consumazioni a parte

Gustatio / Antipasti

– Olive condite con erbe aromatiche e miele

– Pane con moretum (formaggio fresco, erbe e aglio pestati)

– Uova sode con garum (oggi colatura di alici)

Prima Mensa / Piatti Principali

PullusFrontonianus: pollo speziato con vino, coriandolo e miele

Spalla di Maiale Arrosto con verdure

Contorno di Lenticchie alla romana con cumino e alloro

Seconda Mensa / Dolce

Torta di Ricotta