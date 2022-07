Il Comune di Brindisi è tra i beneficiari del finanziamento messo in campo dalla Regione Puglia per potenziare gli info-point e l’offerta turistica regionale.

Saranno circa 50 i nuovi appuntamenti che animeranno la città in estate grazie al progetto ammesso e finanziato denominato “SEA Brindisi – Un viaggio tra memoria e futuro, vista mare”.

Dal centro alla costa, l’obiettivo è promuovere Brindisi come una meta viva, innovativa ed accogliente con un ventaglio di proposte nuove, diverse iniziative legate al mare, su cui l’amministrazione sta fortemente puntando, anche valorizzando spazi e attrattori realizzati e rigenerati negli ultimi anni.

Tra i vari itinerari, ampio risalto al patrimonio culturale, anche con momenti interattivi, rievocazioni storiche e tappe nei monumenti e nei luoghi storici più rappresentativi della città.

Sono previste passeggiate sul lungomare, verso il seno di ponente, con collegamenti via mare tramite la motobarca e i tradizionali ‘schifarieddi’.

Spazio alla tradizione locale e al folklore, dallo street food marinaresco con i pescatori, alla scoperta di luoghi iconici come il Villaggio Pescatori e le Sciabiche e piazza Mercato.

Saranno presenti itinerari tematici a piedi, come la Brindisi romana e la Valigia delle Indie, escursioni in bici ed e-bike, passeggiate al tramonto ed esperienze nei vigneti.

Per la valorizzazione della costa e la promozione di Brindisi come meta di sport e mare, infine, saranno presenti diverse escursioni in kayak, SUP, passeggiate sotto costa, educazione ambientale e biologia marina per un turismo sostenibile e rispettoso, offerte già apprezzate e messe in rete in occasione del “Primo Mare – Primo Maggio del Mare di Brindisi”.

Le attività si svolgeranno dal 15 luglio al 30 ottobre 2022, anche in ottica di destagionalizzazione, e saranno realizzate in collaborazione con gli operatori del territorio che si occupano di turismo, cultura, creatività e sport, che sono stati invitati a contribuire alla candidatura attraverso un avviso pubblico, in linea con il percorso partecipato promosso dall’assessorato al Turismo.

Dalla fine della prossima settimana sul portale SEA Brindisi, in costruzione, sarà visibile una prima sezione dedicata al cartellone estivo di eventi ed esperienze.

Il portale è un progetto partecipato in divenire, anche grazie al contributo dei cittadini. Tutti possono contribuire all’informazione turistica segnalando il proprio evento o la propria visita guidata ai seguenti link:

www.sea.brindisi.it/segnala-evento/

www.sea.brindisi.it/segnala-esperienza/

“La costruzione e promozione della nostra destinazione turistica e della ‘città che cambia’ prevede diverse attività, solo per citarne alcune, dai progetti più strategici e a lungo termine come l’ex collegio Tommaseo e l’isola di S.Andrea, alla realizzazione di servizi come i corridoi di lancio e le spiagge, di nuova ricettività come l’Ostello, di grandi eventi presso nuovi spazi come il Capannone Ex Montecatini, oltre alla promozione su diversi canali come RAI, The Guardian, le guide Lonely Planet e Touring ecc.

Le iniziative messe in campo sono tante, e la collaborazione dei cittadini e degli operatori per creare nuova offerta turistica è stata ed è fondamentale. Desidero ringraziare tutti per la collaborazione, di cui la realizzazione di questo programma è un ulteriore esempio concreto e tangibile”, lo dichiara l’assessore al Turismo, Marketing e Creatività Emma Taveri.