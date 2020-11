Comincia “novembre azzurro”, un intero mese dedicato alla prevenzione della salute maschile. Apulia Diagnostic lancia la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori maschili e delle patologie dell’apparato genitale sia nei giovani che nei meno giovani.

Durante tutto il mese di novembre, presso il Centro Apulia Diagnostic, tutti gli uomini potranno prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e analisi genetiche usufruendo di uno sconto speciale a loro dedicato.

Visita urologica, visita andrologica, ecografia urologica o prostatica, esame PSA, uroflussometria, ecocolordoppler testicolare, analisi genetiche per lo screening del tumore alla prostata (BRCA2) e analisi genetiche per l’ereditarietà del tumore alla prostata.

Sono queste le visite, gli esami e le analisi che saranno disponibili. Per conoscere gli sconti, si può consultare il sito al seguente indirizzo www.apuliadiagnostic.com/news/novembre-azzurro-il-mese-della-prevenzione-maschile/

L’importanza dei controlli e della diagnosi precoce vale a tutte le età, per tutte le patologie e per entrambi i sessi, il messaggio è ancora più vero per gli uomini, soprattutto nell’ambito delle patologie urologiche. Da indagini statistiche risulta infatti che meno del 20% degli uomini si sottopone ad una visita specialistica in campo urologico a differenza delle donne che sono più attente e sensibili all’argomento prevenzione.

E’ assolutamente necessario far capire all’uomo che i controlli servono e possono ridurre la frequenza di patologie tumorali (della prostata, del rene, della vescica e del testicolo) e di patologie benigne (calcolosi urinaria, iperplasia benigna della prostata e prostatiti, infertilità maschile e disfunzioni sessuali).

Per questi motivi Apulia Diagnostic mette a disposizione degli uomini una serie di pacchetti promozionali completi per tutto il mese di novembre.

E’ possibile prenotare i pacchetti con tariffe agevolate contattando Apulia Diagnostic al seguente numero 08311970111 oppure al numero verde 800894100.

Apulia Diagnostic srl