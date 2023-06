Scadeva oggi, martedì 20 giugno, il termine per presentare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro.

Diversi i club che hanno informato, tramite social, l’avvenuto deposito dei fascicoli necessari.

Tra questi il Brindisi Fc che ha ufficializzato l’iscrizione, poco dopo le ore 21.00, con il post del Presidente Daniele Arigliano che riportiamo integralmente:

“Siamo iscritti!!!

Grazie a chi con una telefonata, un intervento, e anche con il pensiero ci è stato vicino.

Sarebbe potuta essere un’iscrizione molto più tranquilla ma per colpa di qualcuno ci siamo ridotti all’ultimo con la fidejussione… Nei prossimi giorni farò chiarezza su questo.

Grazie alla mia famiglia. Sempre.

Grazie anche a chi non appare nei comunicati e nelle foto.

Grazie al direttore Visone Vincenzo che non ha mai smesso dal 2021 di darmi supporto, consigli e vicinanza….

Grazie a Daniele Guardascione sempre attivo, pronto e competente.

Grazie anche a chi ha agito dietro le quinte e che nei prossimi giorni avrete la possibilità di conoscere.

Un abbraccio”

Alle 21.30 una nota stampa della società ha confermato “che in data odierna il Presidente Daniele Arigliano e il Direttore Generale Pierluigi Valentini hanno depositato presso la sede della Lega Pro tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie C”

Intanto la Lega ha ufficializzato le date del calendario per la stagione sportiva 2023/2024.

Il Campionato di Serie C partirà domenica 27 Agosto 2023 e terminerà domenica 20 Aprile 2024.

Prevista una sosta (domenica 31 Dicembre 2023), tre turni Infrasettimanali (da determinare) ed un turno per le Festività Natalizie (sabato 23 dicembre 2023)

I Playoff partiranno il 5 Maggio 2024 mentre i play out si disputeranno sabato 11 e sabato 18 Maggio 2024.

La Coppa Italia di Serie partirà domenica 20 Agosto 2023 con il primo Turno Eliminatorio.