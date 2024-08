Arriva anche a Brindisi il rito del SILENT READING PARTY e approda il prossimo lunedì 26 agosto al Mediaporto, spazio per eccellenza della città dedicato al silenzio, ai libri e alla lettura.

Il fenomeno dei Party Letterari silenziosi è nato negli Stati Uniti pochi anni fa per contrastare l’effetto alienante dell’abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive. Dai circoli letterali di New York è giunto in Italia (in Puglia la prima edizione è stata a Bari e ora a Brindisi), e in pochissimo tempo il Silent reading party è diventato un vero e proprio rito collettivo dove semplicemente gli appassionati di lettura si incontrano per spegnere il telefono e leggere in silenzio con due sostanziali caratteristiche che ne creano l’unicità: lo fanno tutti insieme e nello stesso luogo!

Così la lettura diventa un atto corale, politico e poetico insieme dal forte significato simbolico ma anche capace di generare una semplice ma potente esperienza di lettura condivisa, un viaggio tra le pagine di tanti libri che per un’ora accomuna amici o perfetti sconosciuti. E questo sta rendendo i Silent Reading Party delle occasioni di scoperta di un altro modo di abitare gli spazi, la città, il tempo, la lettura intima e collettiva insieme.

“Incontrarsi per leggere, con un tempo lento, elettivo, dedicato. Abbandonare per un’ora cellulari, smartphone, tecnologia. Concedersi il lusso di fermarsi. Farlo in uno spazio condiviso e per tutti. Regalarsi infine un tempo di confronto, di ascolto, di parola. E magari sorseggiare un buon bicchiere di vino. La bellezza è in questi momenti semplici, che costruiscono esperienze, che creano legami. In una parola, che sono comunità”, dichiara Chiara Sergio della Libreria Pupilla che ha lanciato la proposta a Luigi D’Elia, curatore del progetto culturale del Mediaporto.

Tutto da scoprire quindi quello che accadrà il prossimo lunedì al Mediaporto. Ogni partecipante potrà arrivare alla festa con il libro che sta leggendo (oppure potrà prenderne uno in prestito alla biblioteca stessa), una stuoia o una sdraio se gli farà piacere. Il personale del Mediaporto allestirà un ambiente accogliente per la festa mentre l’angolo del vino del party sarà offerto gentilmente da CANTINE RISVEGLIO AGRICOLO.

L’evento, come gli altri che stanno animando il Mediaporto, è frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese e Santa Teresa spa e quest’occasione particolare è realizzata in collaborazione, oltre che con la Libreria Pupilla stessa, con il Festival delle Letture in Movimento-Brindisi Legge, un progetto che ha messo in rete le Case di Quartiere del Comune di Brindisi.

Tutte le info sui canali social dello spazio e al numero 0831 544301.