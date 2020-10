Con nota odierna del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti, la Regione Puglia ha chiarito che sono applicabili anche alle gare di basket ed eventi sportivi similari, le ordinanze che consentono lo svolgimento di spettacoli al chiuso come cinema e spettacoli dal vivo.

Pertanto, la gara di basket tra Happy Casa Brindisi e Virtus Roma di domenica 04 ottobre alle ore 19.00, sarà aperta al pubblico con ingressi contingentati.

Recependo le indicazioni del sindaco Riccardo Rossi e le opportune valutazioni del professor Pier Luigi Lopalco, il governato Michele Emiliano ha, di fatto, permesso che domenica prossima i tifosi della New Basket Brindisi, seppur in numero ridotto, possano partecipare alla prima partita di campionato della squadra cittadina.

“Ringrazio il presidente Emiliano – dichiara il sindaco Riccardo Rossi – per l’attenzione verso coloro che amano lo sport e, in particolare, per aver consentito la partecipazione dei tifosi già a partire da domenica. Sono certo che la società New Basket Brindisi sarà attenta e rispettosa di tutte le norme anti Covid, affinchè si possa vivere in sicurezza e serenità questi momenti collettivi. Auguro alla squadra di disputare un campionato ricco di successi, emozioni e soddisfazioni”.

Attraverso una nota stampa “la New Basket Brindisi Spa, nella persona del Presidente Fernando Marino, intende ringraziare il Sindaco del Comune di Brindisi Riccardo Rossi e il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano per la fattiva collaborazione instaurata tra le parti al fine di consentire l’apertura parziale del pubblico alle manifestazioni sportive al chiuso, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari nazionali.

Con l’Ordinanza Regionale emanata dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, domenica al PalaPentassuglia il pubblico potrà tornare ad assistere a una partita dal vivo della pallacanestro di Serie A.

A distanza di otto mesi dall’ultima volta, i tifosi biancoazzurri potranno finalmente tornare ad assistere dal vivo a una partita casalinga della squadra del cuore e della propria città. Poche ore per acquistare i tagliandi ed accedere al PalaPentassuglia alla prima partita casalinga della stagione 2020/21.

MODALITÀ DI ACQUISTO

Seguendo le indicazioni dell’ordinanza emanata dal Governatore della Regione Puglia, la disponibilità del PalaPentassuglia è pari a 1000 posti, di cui la società riserva n.200 posti ai partner ufficiali.

La restante disponibilità pari n.800 posti saranno disponibili a partire dalle ore 19:00 di oggi venerdì 02 ottobre 2020 nelle seguenti priorità:

DA VENERDÌ 02 OTTOBRE ORE 19:00 A SABATO 03 OTTOBRE ALLE ORE 13:00:

-Associazione ‘Brindisi Vola a Canestro’  2 ticket per ogni quota associativa

-Premium Member già abbonati alla stagione 2019/20  1 ticket per ogni sottoscrizione

Requisito indispensabile per sfruttare la prelazione: presentare congiuntamente la tessera member e la tessera abbonamento al personale dedicato.

Saranno altresì gestiti n° 50 ticket di Curva D a disposizione prioritaria dei club di tifo organizzato.

DA SABATO 03 OTTOBRE DALLE ORE 13:01:

-Abbonati stagione sportiva 2019/20

Presentando obbligatoriamente la tessera abbonamento al personale dedicato.

DA DOMENICA 04 OTTOBRE:*

-Vendita libera qualora ci fosse ancora disponibilità (previa comunicazione sui canali ufficiali societari)*

I PREZZI

-Parterre 1^ fila: €80

-Parterre 2^fila: €70

-Parterre 3^ e seguenti: €50

-Parterre H-G-F tutte le file: €50

-Tribune A-B: €35

-Curve C-D-E-F-G-H: €20

PROCEDURE DI ACQUISTO

Tutte le procedure si svolgeranno solo ed esclusivamente presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29. Orari di apertura: venerdì 19:00-20:30; sabato orario continuato 09:30-22:00; domenica mattina 10:00-12:00 (qualora vi fosse disponibilità di biglietti).

In osservanza ai protocolli anti assembramento, i botteghini del PalaPentassuglia resteranno chiusi il giorno della partita.

Si ricorda che qualunque tipologia di biglietto sarà nominativo e non cedibile a terzi. Non sono previsti ingressi ridotti di alcun genere e tipo.

N.B.: i voucher richiesti in estate non sono attivabili per la biglietteria del singolo evento bensì in occasione della sottoscrizione della campagna abbonamenti.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Il pubblico presente dovrà necessariamente osservare le normative sicurezza anti-Covid in merito all’accesso e deflusso dall’impianto e di comportamento durante l’evento sportivo:

-misurazione della temperatura corporea all’ingresso;

-seguire i protocolli indicati per l’accesso e l’uscita dal palasport;

-indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto;

-rispettare il posto a sedere assegnato anche durante l’intervallo lungo (chiusi bar e punti ristoro);

Invitiamo tutti i nostri tifosi alla massima collaborazione: l’attesa sta per terminare, si ritorna a casa, si ritorna a vivere dal vivo le emozioni della grande pallacanestro di Serie A! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi