Un emozionante viaggio nelle passioni più profonde e contrastanti dell’animo umano, dove il crime incontra il melò. È quanto propone il film “MalAmore” diretto da Francesca Schirru che da domani, giovedì 8 maggio, sarà programmato in 280 sale cinematografiche in tutta Italia distribuito da 01 Distribution, con ben 41 sale in Puglia. Tra i protagonisti del film troviamo: Giulia Schiavo (Il patriarca, Skam Italia), Simone Susinna (365 giorni Adesso, Altri 365 giorni), Antonella Carone (Spaccapietre, Me contro te), Antonio Orlando (Il traditore, Il primo Re, Esterno Notte), Simon Grechi (Tutti pazzi per amore 2, Puccini) e Domenico Fortunato (Ferrari, Spectre, Gente di mare).

Il film racconta una storia di oggi. Mary (Giulia Schiavo) è la giovane amante del pregiudicato Nunzio (Simone Susinna), sposato a sua volta con la capoclan Carmela (Antonella Carone). Quando la ragazza incontra Giulio (Simon Grechi), il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, trova la forza di troncare questa relazione tossica. Nunzio, in attesa di uscire dal carcere da dove continua a gestire i suoi business e i suoi traffici illeciti, invia il suo sgherro Michele (Antonio Orlando), amico d’infanzia di Mary, per metterla in guardia e cercare di farle cambiare idea. Ma Mary vuole finalmente sentirsi ‘libera’ e decide di andare via per qualche giorno. La sua partenza ferirà l’orgoglio di Nunzio, che uscito finalmente di galera potrà dare sfogo a tutta la sua ira, in un mondo corrotto dove i veri elementi sovversivi sembrano essere l’amore e l’amicizia.

Con il suo potente debutto alla regia, Francesca Schirru firma un film intenso, umano e attuale. Nella cornice di un film di genere, esplora l’amore e l’amicizia oggi, calando il racconto nel contesto particolare della criminalità organizzata, rappresentazione “estrema” di una società, la nostra, dove sembrano prevalere la logica del potere, e della sopraffazione e i veri elementi sovversivi e rinnovatori sembrano essere proprio l’amore e l’amicizia.

Il film racconta “un mondo cinico e spietato che rispecchia le dinamiche disfunzionali e “tossiche” che emergono oggi con forza anche nelle relazioni interpersonali più intime – afferma la regista – proprio come l’amore malato da cui vorrebbe fuggire la protagonista Mary, bloccata in un sistema relazionale che la vorrebbe prigioniera. Sarà proprio questa giovane donna, nel suo viaggio di emancipazione e riscatto in cerca della libertà, a scoprire che l’amore puro e sincero e l’amicizia più profonda possono rappresentare una forma di resistenza contro un sistema che sembra voler soffocare ogni forma di connessione autentica e disinteressata”.

Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta dalla regista Schirru insieme a Cesare Fragnelli, è stato girato tra Roma e la Puglia, in particolare Brindisi, Francavilla Fontana, Torre Santa Sabina, Carovigno e Ostuni, mentre per la sua realizzazione sono stati impiegati 38 unità lavorative pugliesi, tra cast e troupe. “MalAmore” è una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli con il supporto di Alessandro Contessa, opera realizzata con il contributo del MiC e il sostegno dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

La fotografia è a cura di Filippo Silvestris, la scenografia è di Walter Caprara, i costumi di Magda Accolti Gil, il suono di Piero Parisi.

Le musiche sono di Matteo Passarelli, il montaggio è stato realizzato da Mauro Ruvolo.