Sviluppata da una startup di base a Torre Santa Susanna (BR), la Alsafi Srls, ASKtoAI è il nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale che fornisce ai professionisti gli strumenti per migliorare e rendere più efficace la comunicazione.

ASKtoAI nasce con l’obiettivo di rendere la creazione di contenuti di alta qualità accessibile a tutti, indipendentemente dalle competenze tecniche degli utenti. ASKtoAI, a differenza di altri strumenti della stessa tipologia, non si limita alle conversazioni ma le sue possibilità spaziano nella generazione di contenuti in una vasta gamma di formati, dalla scrittura di articoli e post sui social media alla creazione di immagini e narrazioni audio.

Grazie a un nutrito numero di tool, ASKtoAI pone le basi per una nuova era di comunicazione intuitiva e smart. Aziende tech-savvy, creativi indipendenti, copywriter, social media manager, blogger, agenzie web e marketer: il nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale fornisce a una vasta gamma di professionisti un supporto professionale di altissimo livello che affianca l’uomo e amplia le possibilità di intervento e interazione tra comunicatore e target.

Tra le soluzioni offerte da ASKtoAI ci sono

Chat: interazione intelligente e naturale con una piattaforma AI che apprende e si adatta

Tools: strumenti AI all’avanguardia per generare contenuti coinvolgenti che catturano l’attenzione del pubblico

Image: algoritmi avanzati capaci di trasformare semplici descrizioni testuali in immagini visivamente sorprendenti

Voice: conversione di testo in parola con una gamma di voci AI naturali per una narrazione autentica

Video: creazione intuitiva di video animati da idee concettuali, elevando lo storytelling digitale

Memory: sistema di memorizzazione e recupero dati che alimenta una generazione di contenuti coerente e personalizzata

Personality: personalizzazione del tono comunicativo dell’AI per rispecchiare al meglio l’identità del brand

Insomma, basta chiedere ad ASKtoAI per avere le risposte che si cercano: fornendo i giusti input, infatti, ASKtoAI permette di creare qualsiasi contenuto digitale, video, audio o testo, altamente personalizzato, unico e inedito e centrato all’obiettivo da raggiungere. L’elevata adattabilità e l’approccio user friendly dell’innovativo sistema rendono ASKtoAI lo strumento giusto per implementare una struttura di comunicazione cucita su misura per ogni utilizzatore, anche senza un nutrito bagaglio di conoscenze tecniche.

Dietro ASKtoAI e il suo continuo sviluppo ci sono i membri di Alsafi srls, Marco Esposito, Federico Bempensato e Cosimo Padula. Esposito, con anni di esperienza nel campo della SEO e una profonda conoscenza della gestione progettuale, guida il team di ASKtoAI come CEO e project manager: la sua competenza nel settore e l’occhio attento ai dettagli e alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia lo rendono un elemento indispensabile per il team. Bempensato, in qualità di chief technology officer di ASKtoAI, è la mente dietro l’innovazione tecnologica dell’azienda: grazie alle sue competenze tecniche, è capace di sfruttare i nuovi sviluppi del settore AI e di implementarli per offrire servizi sempre all’avanguardia. Padula, esperto in marketing e sviluppo web, garantisce che la piattaforma di ASKtoAI risponda alle esigenze dei suoi utenti: con la sua profonda comprensione dei processi di marketing digitale e dello sviluppo web, è in grado di guidare ASKtoAI verso un futuro sempre più digitale, integrato e accessibile a tutti.