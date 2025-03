Si è tenuta nel pomeriggio odierno, presieduta dal Prefetto Luigi Carnevale, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare un focus sulla sicurezza a seguito dell’episodio incendiario perpetrato nel pomeriggio di ieri a San Vito dei Normanni in danno di un esercizio commerciale.

Hanno partecipato il Procuratore della Repubblica reggente di Brindisi Antonio Negro, il Questore di Brindisi Giampietro Lionetti nonché i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Leonardo Acquaro ed Emilio Fiora.

Nel corso dell’incontro, dopo aver esaminato la tipologia e le modalità con cui è stata commessa l’azione criminosa, è stato ribadito il massimo impegno della Procura della Repubblica di Brindisi, che coordina le attività investigative in stretta sinergia con la DDA di Lecce, per dare una pronta risposta nei confronti dei responsabili dell’azione criminosa.

Sul fronte preventivo, il Prefetto ha disposto una immediata intensificazione delle attività delle Forze di Polizia di controllo del territorio di San Vito dei Normanni – peraltro non particolarmente interessato negli ultimi anni da significative vicende criminose – sulla scia di quanto già fatto finora con risultati proficui in tutta la provincia.

A margine dell’incontro, il Prefetto ha sentito telefonicamente il Sindaco di San Vito dei Normanni a cui ha manifestato solidarietà per l’efferato crimine e l’ha rassicurato che potrà contare sulla ferma presenza dello Stato sottolineando che le Forze dell’Ordine lavoreranno senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione delle attività commerciali locali.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI