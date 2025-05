Orti urbani, pista di atletica leggera, struttura di ristorazione a Cala Materdomini: sono gli ultimi, in ordine di tempo, tra i beni pubblici finiti nel mirino di gravi atti vandalici.

Il Partito Democratico di Brindisi condanna con fermezza questi episodi, che colpiscono luoghi di aggregazione, compromettono servizi essenziali e mettono a rischio progetti nati anche grazie alla visione della precedente amministrazione.

Accogliamo con favore la notizia secondo cui le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso i responsabili del raid a Cala Materdomini. Ci auguriamo che le immagini consentano di identificare rapidamente i colpevoli e assicurare giustizia. Chi danneggia beni pubblici danneggia l’intera città.

In parallelo, riteniamo doveroso richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sui ritardi accumulati nella gestione e nell’affidamento di numerosi spazi. L’assenza di presidi, in troppi casi, espone le strutture al degrado e favorisce episodi di questo tipo. È un tema politico, non tecnico: nutriamo piena fiducia nella struttura amministrativa del Comune e nella figura dell’Architetto Carrozzo, che rappresenta una garanzia di legalità e rigore istituzionale.

Serve un reale cambio di passo. Chiediamo all’amministrazione di accelerare le procedure propedeutiche all’eventuale affidamento, garantendo vera trasparenza, criteri chiari e controlli efficaci.

Solo così si potrà proteggere davvero il patrimonio pubblico e rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza senza incorrere nel ricorrente sospetto, come nel recente passato, che ci sia qualsivoglia favoritismo e “amichettismo” nella gestione dei beni comunali.

Infine, torniamo a ribadire la necessità che venga fatta piena luce su tutti gli episodi vandalici. E chiunque si riveli responsabile, esortiamo che l’amministrazione annunci fin da subito l’intenzione di costituirsi parte civile: un segnale chiaro e dovuto, a tutela del bene pubblico e della legalità.



