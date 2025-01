Si è appena conclusa l’audizione in Terza Commissione Sanità della Regione Puglia, così come richiesto dalla FIALS, in merito al completamento dell’orario di lavoro per tutto il personale del 118 di Sanitaservice ASL Brindisi.

FIALS accoglie con favore l’impegno propositivo della Regione nella trasformazione dei contratti da part-time a full-time per tutti i lavoratori del 118, ma sottolinea la necessità di definire una tempistica chiara e certa per evitare ulteriori ritardi. La condizione attuale incide negativamente sia sui ritmi lavorativi degli operatori sia sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.

La prossima convocazione in Regione è stata fissata per il 12 febbraio, salvo un’accelerazione delle verifiche amministrative che permetta una definizione più rapida della questione.

“Oggi spendiamo di più in banca ore e straordinari, piuttosto che garantire in maniera strutturata un servizio essenziale come il 118. Adeguare il personale alla soglia organizzativa prevista dalle linee guida regionali, ovvero 5,5 unità per postazione a tempo pieno e non part-time, rappresenta una vera e propria operazione di giustizia sociale per tutti i lavoratori del Sistema Sanitario Regionale”, afferma la FIALS.

Questa misura non solo garantirà migliori condizioni lavorative per i dipendenti di Sanitaservice della provincia di Brindisi, riconoscendo i loro diritti, ma assicurerà anche un servizio più efficiente e sicuro per i cittadini.

FIALS ringrazia tutti i suoi iscritti per la determinazione e l’impegno dimostrati nel perseguire questo obiettivo, da lungo tempo auspicato.