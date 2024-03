Ancora una volta, la provincia di Brindisi è stata teatro di una tragedia stradale. Oggi, lunedì 4 marzo, nel primo pomeriggio, un uomo ha perso la vita in un incidente che si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, precisamente in località Fontanina, nell’agro di Ceglie Messapica.

La vittima, alla guida di una Toyota, è rimasta coinvolta in uno scontro con un pullman della Stp, il quale stava rientrando in deposito senza passeggeri a bordo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, ed è stato dichiarato il decesso sul luogo dell’incidente. Fortunatamente, il conducente dell’autobus non ha riportato gravi ferite.

Le circostanze che hanno portato all’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia Locale di Ceglie. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento locale e i carabinieri per gestire la viabilità e collaborare all’indagine in corso.

Comunicheremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili dagli organi competenti.