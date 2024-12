Questa mattina, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta sulla SP43, in zona Restinco, per domare l’incendio di un’autovettura in marcia. Fortunatamente, gli occupanti del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Sul posto sono giunti anche i tecnici della società PISSTA, responsabili della manutenzione stradale, per gestire le conseguenze dell’incidente.