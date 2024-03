Sulla strada statale 7 ‘Via Appia’ in direzione Lecce è provvisoriamente chiuso lo svincolo Lecce, al km 713,300 a Brindisi, sulla rampa di immissione verso la statale 16 ‘Adriatica’.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante è precipitato dal cavalcavia e il conducente ferito è stato trasportato in ospedale. Non transitava nessuno sul tratto stradale sottostante (complanare della statale 7 ‘Via Appia’) che è provvisoriamente chiuso per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e messa in sicurezza.

Sul posto è presente il personale dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Il traffico verso Lecce è deviato sul percorso alternativo: imboccare la statale 16 dir. Bari ed effettuare inversione di marcia tramite lo svincolo di San Vito dei Normanni (km 50,400 della SS379).

Ufficio Stampa Direzione Comunicazione ANAS