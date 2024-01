Stanno derubando il Sud. Stanno spaccando l’Italia. Stanno per trasformare le regioni meridionali in un deserto. E lo stanno facendo con la complicità, con il tradimento, di parlamentari meridionali.

Deputati e senatori della maggioranza che stanno svendendo la propria terra per obbedire ai partiti e agli interessi del Nord.

Quella che chiamano “Autonomia Differenziata” e che ieri è stata approvata in Senato altro non è che una rapina al Sud.

Quando con questa legge, per intenderci, le Regioni ricche potranno stabilire di pagare di più medici, infermieri, insegnanti delle loro regioni ricche, cosa credete che faranno medici, infermieri, insegnanti, professionisti del Sud?

Se ne andranno. Tutti.

Quando con questa legge le regioni ricche, che sono tali anche grazie ai meridionali emigrati lì, potranno tenere per sé tutti i soldi che hanno, cosa pensate che accadrà alle nostre Regioni?

Tutto questo sta avvenendo.

Sta avvenendo ora. E sta avvenendo sul serio.

Quando ci sveglieremo, quando ce ne accorgeremo sarà troppo tardi.

Ma siamo ancora in tempo. La norma deve ancora passare alla Camera.

Mi appello quindi ai deputati meridionali di tutti i partiti: non tradite la vostra terra. Non tradite il Sud. Non tradite il Paese.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia (gruppo consigliare PD)