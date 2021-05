Continuano gli appelli del Centro Trasfusionale dell’ospedale “Perrino” per compensare le continue richieste di sangue ed emocomponenti che giungono, in particolare, per i pazienti talassemici, per quelli oncologici, per chi necessita di interventi chirurgici, ecc. In questi giorni necessitano tutti i gruppi, in modo particolare 0 positivo e 0 negativo.

Per questo l’Avis Comunale di Brindisi OdV promuove ed organizza un’altra raccolta sangue, SABATO 15 MAGGIO, in collaborazione con il SIMT di Brindisi, dalle ore 8 alle 12 (ultimo emocromo), presso la sede dell’Avis Comunale di Brindisi, sita in piazza Di Summa presso l’ex ospedale, con l’ausilio dell’apposita autoemoteca della Asl.

Verranno rispettati i protocolli di sicurezza anticontagio contenuti nel disposto del CNS e del SRC Puglia, in osservanza del D.P.C.M. del 5 gennaio 2021. Per questo motivo, si accederà alla donazione previa prenotazione per fascia oraria, in modo da evitare assembramenti.

PER DONARE OCCORRE ESSERE IN BUONA SALUTE (non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che hanno eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che sono risultate POSITIVE o IN DUBBIO), PESARE PIU’ DI 50 KG, NON AVER ASSUNTO FARMACI (ANTINFIAMMATORI NEGLI ULTIMI 5 GIORNI, ANTIBIOTICI ED ANTISTAMINICI NEGLI ULTIMI 15), NON AVER FATTO PIERCING E TATUAGGI NE’ AVER SUBITO INTERVENTI CHIRURGICI NEGLI ULTIMI 4 MESI, AVERE UNO STILE DI VITA CORRETTO. DEVONO TRASCORRERE 48 ORE DALL’EFFETTUAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID.

PER CHI VOLESSE DONARE SABATO SI RACCOMANDA DI FARE UNA COLAZIONE LEGGERA PRIMA DI DONARE (un tè o un caffè o un succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o con 2 fette biscottate con marmellata), ESCLUDENDO LATTICINI ED ALIMENTI CONTENENTI LATTE (brioche, cornetti, ecc).

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

PER ALTRE INFORMAZIONI E/O PER PRENOTARSI PER LA DONAZIONE SANGUE, RIVOLGERSI A:

• AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV, PIAZZA “A. DI SUMMA” C/O EX OSPEDALE, TELEFONANDO ALLO 0831523232 O AL 3755282712 OPPURE INVIANDO UNA E-MAIL A: brindisi.comunale@avis.it O UN MESSAGGIO PRIVATO ALLA PAGINA FACEBOOK: AVIS COMU-NALE DI BRINDISI ODV.

COMUNICATO STAMPA AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV