EMERGENZA SANGUE NEL PERIODO ESTIVO

Continua a mancare il sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “A.Perrino”, nonostante gli sforzi profusi dai donatori abituali e dalle Associazioni di Volontariato del Sangue. In una comunità civile, in una città che si è sempre contraddistinta per altruismo e accoglienza non può mancare il sangue, non possono mancare gli emocomponenti. Pensiamo che ogni persona bisognosa di sangue potrebbe essere un nostro fratello, figlio, parente o amico.

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, l’Avis Comunale di Brindisi e la Parrocchia della Cattedrale, in collaborazione con il SIMT di Brindisi, hanno organizzato una raccolta straordinaria di sangue per SABATO 30 AGOSTO, dalle ore 17 alle 21 (ultimo emocromo), presso la Cattedrale di Brindisi, in piazza Duomo.

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute: pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ neces-sario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Sabato 30 agosto, dalle 17 alle 21

ATTENZIONE: prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

I NOSTRI APPELLI

Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV

Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV