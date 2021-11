L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizza per SABATO 20 novembre 2021 una raccolta di sangue dalle ore 08.00 alle ore 12.00 presso i locali della ASL di Viale ONU.

Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169.

La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori e per adempiere a quanto previsto dalla circolare della ASL.

Il bisogno di sangue e di emocomponenti è sempre costante, per questo motivo l’Avis Comunale di Brindisi OdV promuove ed organizza una raccolta sangue, DOMENICA 21 NOVEMBRE, in collaborazione con il personale del SIMT di Brindisi.

L’orario sarà dalle 8 alle 12 (ultimo emocromo) e si terrà presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “A.Perrino” di Brindisi. Ad accogliere i donatori ci saranno i volontari dell’Avis di Brindisi, unitamente all’equipe medica del SIMT, diretta dalla dott.ssa Antonella Miccoli.

Non può mancare il sangue, non possono mancare gli emocomponenti. Pensiamo che ogni persona bisognosa di sangue potrebbe essere un nostro fratello, figlio, parente o amico.

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate POSITIVE o siano IN DUBBIO. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Domenica 21 novembre, dalle ore 8.00 alle 12.00, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale «A. Perrino» di Brindisi. ATTENZIONE: prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.

I NOSTRI APPELLI

Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV

Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV