Il Tar di Lecce ha rinviato al 20 maggio 2025 l’udienza per la discussione dell’istanza cautelare presentato da Avr per l’Ambiente avverso alla determina dirigenziale con cui si è stabilito di affidare il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani alla società Tekno Service srl.

Il Comune di Brindisi si è costituito in giudizio con l’avvocato Manuela Guarino della Civica Avvocatura.