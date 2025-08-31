Piazza Santa Teresa è ormai l’arena di una città che ha riscoperto il piacere di stare insieme davanti a un canestro.

Il playground, realizzato grazie alla società Ennova e all’ASD Robur Brindisi, continua a essere il punto di riferimento di un’estate che ha cambiato il modo di vivere il centro cittadino.

Dopo il rinvio imposto dalle avverse condizioni meteo, lunedi 1° settembre andrà in scena il pentagonale di basket tra le parrocchie di Brindisi, con palla a due alle 21.00.

Cinque squadre di ragazzi under 19 – in rappresentanza di Cattedrale, San Giustino, Sacro Cuore, San Leucio e Unità Pastorale Casale – si contenderanno il trofeo che sarà consegnato domenica 7 settembre, alle 20.00, in piazza Duomo, alla vigilia dei giorni centrali della festa dedicata ai santi patroni Teodoro e Lorenzo.

L’evento, promosso dalla parrocchia della Cattedrale, è molto più di una semplice gara. È occasione di aggregazione giovanile, un modo nuovo di avvicinare i ragazzi alla festa patronale, intrecciando il linguaggio universale dello sport con la storia e le radici della comunità. E quel playground, che per settimane ha ospitato due tornei e innumerevoli sfide, allenamenti e ritrovi, si conferma luogo di incontro e socialità.