Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto – nel comune di Mesagne – in flagranza di reato di C.D. cl. ’61, poiché trovato in possesso di nr. 3 panetti di hashish del peso di 300 gr circa.

Nell’ambito di servizi predisposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, diretta a rafforzare l’azione di contrasto alle condotte illecite connotate da maggiori profili di insidiosità e gravità, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Mesagne hanno eseguito controlli su strada volti a infrenare il fenomeno della consumazione, da parte dei giovani, soprattutto nel periodo estivo di sostanze stupefacenti.

Insospettiti del comportamento di C.D. gli stessi, dopo averlo fermato, decidevano di controllarlo.

L’uomo aveva occultato indosso lo stupefacente sequestrato. La successiva perquisizione, presso l’abitazione del medesimo ha consentito di rinvenire e sequestrare anche la somma di 25.000 euro occultata all’interno del cestello della lavatrice sotto indumenti sporchi.

L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Brindisi a disposizione della locale Procura della Repubblica.