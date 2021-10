I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne del luogo per coltivazione, produzione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, l’uomo, controllato in una via del centro abitato, è stato trovato in possesso di 12 grammi di marijuana. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare è stata rinvenuta una serra artigianale con all’interno una pianta di marijuana in coltivazione alta circa un metro, 113 grammi della medesima sostanza già essiccata, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento e la coltivazione, il tutto occultato in un soppalco della pertinente terrazza. Lo stupefacente e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.