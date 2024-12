750 votanti, 6 progetti in corsa, un giorno per scegliere le proposte da finanziare con i 50 mila euro stanziati dall’Amministrazione Comunale.

Sono questi, in sintesi, i numeri della consultazione online della terza edizione del Bilancio Partecipato che si è svolta domenica 22 dicembre sulla piattaforma Francavilla Partecipa e che ha coinvolto i francavillesi residenti con almeno 16 anni d’età.

A vincere la competizione è stata la proposta “Mò si ragiona: uno sportello di ascolto psicologico gratuito a Francavilla Fontana” di Radici 021 che ha conquistato 373 preferenze. Al secondo posto “Allena i tuoi sogni, anima le tue idee” che ha ottenuto 298 voti seguito da “La Biblioteca che vorrei” con 105 voti, “Il giardino meraviglioso” con 92 voti, “Alla fonte della storia” con 68 voti ed “Ecobello” con 36 preferenze.

“La nostra Città – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – domenica 22 dicembre ha vissuto un bel momento di democrazia. Mi congratulo con i vincitori che con il loro progetto hanno intercettato il bisogno di benessere psicologico che spesso viene sottovalutato nelle politiche pubbliche. A vincere sono stati anche i 750 cittadini che hanno scelto di condividere il percorso del bilancio partecipato e di ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella vita della comunità.”

L’idea progettuale più suffragata, candidata da Radici 021, propone la creazione di uno sportello dedicato al supporto psicologico di giovani, famiglie e fasce vulnerabili. Il servizio, che sarà attivato nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, offrirà consulenze, sostegno genitoriale e familiare, sensibilizzazione sul benessere mentale. Tra gli obiettivi principali c’è quello di intercettare richieste di supporto e casi di disagio psicologico a livello preclinico. Il costo per la realizzazione del progetto è di 45 mila euro.

“La terza edizione del bilancio partecipato – conclude l’Assessore Sergio Tatarano – ci regala la soddisfazione non solo per aver confermato come amministrazione uno strumento di democrazia adottato da pochissimi Comuni, ma anche per la modalità di voto estremamente innovativa, sicura e funzionale che prevede l’utilizzo di una piattaforma che servirà anche per altre consultazioni online e che, senza intoppi, ha registrato una significativa partecipazione con 750 persone nella sola giornata della domenica prima del Natale. Tutti i progetti da oggi diventano patrimonio della comunità. Ora gli uffici predisporranno gli atti necessari per tradurre quello premiato dal voto in un inedito servizio per la comunità.”

Con le risorse residue si potrà attuare parte della proposta “Allena i tuoi sogni, anima le tue idee” candidata da A.S.D. Fortitudo Basket Francavilla in collaborazione con Liceo Scientifico, ITES Calò, ITST Fermi e FF Sport ed Eventi SRLS. Il progetto ha l’obiettivo di dotare il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana di spazi multifunzionali e attrezzature da mettere al servizio della comunità, promuovendo al contempo inclusione sociale, formazione e sostenibilità.

Comune di Francavilla Fontana