Finisce in parità la sfida della terza giornata di campionato tra Brilla Campi e Brindisi FC.

I biancazzurri avevano sbloccato il risultato al 3’ della ripresa grazie al rigore trasformato con freddezza da Burzio, ma al 39’ Marti ha riportato i padroni di casa in equilibrio, fissando il punteggio sull’1-1.

Un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca al Brindisi, capace di costruire ma non di chiudere la partita nei momenti decisivi.

Ora tutta l’attenzione è rivolta alla Coppa Italia: giovedì 11 settembre i biancazzurri affronteranno il Taranto in un derby che promette emozioni.