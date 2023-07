Ore difficili in buona parte della provincia di Brindisi, comprese ampie zone del capoluogo.

Dalla serata di venerdi, con picco nella giornata di sabato, tantissimi cittadini sono rimasti al buoi a causa di lunghi blackout di energia elettrica.

Il gran caldo di questi giorni ha provocato notevoli interruzioni di corrente elettrica, particolarmente subite dalle zone di Torre Santa Susanna, Mesagne e Brindisi.

Nel capoluogo, alcune zone del centro e della zona Sciaia sono rimaste al buio (e senza corrente per condizionatori ed altri refrigeranti) sin dalla serata di sabato. Soltanto nella notte tra sabato e domenica, e soltanto in alcune zona, è stata ripristinata l’erogazione.

Gli uomini dell’Enel si sono messi subito a lavoro ma, in molti casi, nemmeno i generatori di corrente sono riusciti a risolvere il problema.

Dal Comune hanno reso noto che “causa lavori da parte di Enel in zona Sciaia si consiglia di utilizzare via Maestri del Lavoro d’Italia per raggiungere la litoranea dal centro abitato (o per fare il percorso contrario), rischiando altrimenti un consistente allungamento dei tempi di percorrenza nel tratto piazza del Vento/via Materdomini”.

Particolarmente delicata la situazione verificatasi nel centro storico, nella zona di Via Mattonelle.

Le squadre di tecnici Enel hanno lavorato per ore per risolvere il blackout che ha presentato “problemi tecnici piuttosto complessi”

Il disservizio registrato in Via Mattonelle e zone limitrofe è terminato alle 13.32 di domenica 23 luglio.