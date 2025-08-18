La Biblioteca del Vicolo inaugura il nuovo format “Fuori dal Vicolo” con un appuntamento dedicato alla narrativa e al confronto sui temi dell’attualità. Mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 18:00, nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei–Nervegna, sarà presentato il libro di Lucio Abate “Però, che caso strano l’assassinio di Abubakar Kayode” (Leonida Edizioni).

All’incontro interverrà l’autore, che dialogherà con il Comandante Fabrizio Maltinti. A introdurre la serata sarà Francesco Mauro, in rappresentanza della Biblioteca del Vicolo.

Il romanzo di Abate, autore pugliese d’origine e vicentino d’adozione, affronta con taglio originale e narrativamente avvincente temi cruciali della contemporaneità come immigrazione, integrazione culturale e tensioni sociali. Il libro ha ottenuto una menzione di merito al Premio Internazionale “Le Pietre di Ancuaria” 2025.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del volume e partecipare al firmacopie. Inoltre, la Biblioteca del Vicolo allestirà uno spazio espositivo per illustrare i servizi di prestito e catalogazione, oltre al progetto di donazione di libri che costituisce il cuore della sua collezione.

L’iniziativa, sostenuta dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e dal Comune di Brindisi, rappresenta un’occasione per promuovere la lettura e la cultura partecipata.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.