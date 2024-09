Negli ultimi giorni, ci sono stati diversi avvicendamenti tra i Funzionari della Polizia di Stato in servizio presso la Questura e la Sezione Polizia Stradale di Brindisi.

Nel mese di luglio, infatti, la dr.ssa Marilena Scioli, Capo di Gabinetto della Questura di Brindisi, è stata promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato. Entrata in Polizia nel 1994, da Funzionario ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Agenti e la Questura di Foggia, per poi passare dapprima alla Polizia di Frontiera di Brindisi e poi alla Questura, divenendo Capo di Gabinetto: ruolo nevralgico ricoperto dal 2017. La dr.ssa Scioli andrà a Roma, per frequentare il Corso di formazione dirigenziale.

Il 1° settembre, inoltre, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Francesco Barnaba è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età. Il dr. Barnaba è stato Dirigente la Divisione Polizia Anticrimine, dopo aver diretto la Squadra Mobile della Questura di Brindisi per 7 anni, occupandosi di importanti indagini sulla criminalità organizzata ma anche di fatti di cronaca rilevanti, tra cui l’attentato del 19 maggio 2012 davanti alla scuola Morvillo-Falcone.

Dal 9 settembre, inoltre, altri quattro Dirigenti si sono insediati in altrettanti uffici.

Si tratta del Vice Questore della Polizia di Stato Angela Rogges, che dirigerà la Divisione Polizia Anticrimine, ufficio nevralgico per l’analisi dei fenomeni criminali, per l’emissione di misure di prevenzione, di sicurezza, di divieti di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.) ed ai centri urbani (D.A.C.UR.), nonché per l’istruttoria finalizzata all’adozione degli Ammonimenti del Questore. La dr.ssa Rogges, che ha alle spalle una carriera ventennale in diversi uffici investigativi, arriva da Roma, dove ha diretto la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo.

Nuovo dirigente anche per l’Ufficio Immigrazione, dove prenderà servizio il Vice Questore Aggiunto Alessandra Prete, in precedenza dirigente della Sezione Polizia Stradale di Brindisi, dopo aver lavorato nelle Questure di Como e Milano, proprio nel settore dell’immigrazione. La dr.ssa Prete si occuperà delle attività volte alla regolamentazione della pozione dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, attraverso il rilascio ed il rinnovo dei titoli di soggiorno, nonché alla predisposizione dei provvedimenti di allontanamento.

Il nuovo Capo di Gabinetto, invece, sarà il Commissario Capo Valerio Tornese, in arrivo dalla Questura di Matera, ove svolgeva le funzioni di dirigente della D.I.G.O.S.. Il dr. Tornese assicurerà la pianificazione, l’organizzazione e l’attuazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti con ordinanza del Questore della provincia di Brindisi e curerà i rapporti con gli organi di informazione.

Infine, il Commissario Capo Gianpiero Angiolillo dirigerà la Sezione Polizia Stradale e verrà chiamato ad assicurare la sicurezza della circolazione, mediante l’attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Il dr. Angiolillo, che vanta un’esperienza pluriennale nel settore, proviene da Lecce, ove era il Vice dirigente della Sezione Polizia Stradale.

Nella giornata odierna, il Questore di Brindisi Giampietro Lionetti ci ha tenuto a salutare il dr. Francesco Barnaba e la dr.ssa Marilena Scioli, ringraziandoli per l’importante lavoro svolto, da ultimo nella gestione dei servizi connessi allo svolgimento del G7, con la certezza che porteranno sempre con sé l’esperienza pluriennale vissuta nella provincia brindisina. Il Questore Lionetti ha accolto anche i nuovi Funzionari della Polizia di Stato in servizio a Brindisi, indirizzando loro i migliori auguri di buon lavoro.