

Notte e prime ore del mattino impegnative per i vigili del fuoco del Comando di Brindisi, intervenuti in due distinti episodi nel giro di poche ore.

Il primo intervento è scattato intorno alla mezzanotte, quando un incendio è divampato all’interno dei locali caldaia di una palestra situata in via Montebello. La squadra dei pompieri, giunta rapidamente sul posto, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando il propagarsi del rogo agli altri ambienti della struttura. Successivamente è stata effettuata la bonifica dell’area e la messa in sicurezza dell’intero stabile.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, con la squadra scientifica, per i rilievi necessari ad accertare le cause dell’incendio.

Non si registrano feriti.

Un secondo intervento si è reso necessario alle prime luci dell’alba, intorno alle 4, nel quartiere Sant’Elia, in via Guglielmo Ciardi, dove un’autovettura Nissan Qashqai, regolarmente parcheggiata, è stata interessata da un incendio. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Sono in corso le verifiche per chiarire l’origine dei due episodi.