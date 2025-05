L’Assemblea generale di AEVF si è svolta in Francia: la splendida città medievale di Troyes, capoluogo del dipartimento dell’Aube, immersa nella regione dello Champagne, ha ospitato dal 15 al 17 maggio l’assemblea generale AEVF e una serie di iniziative culturali. All’assemblea, che ha visto la presenza di enti locali e associazioni da Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, ha preso parte in qualità di componente anche l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, realtà locale soggetto gestore della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, nonché Statio Peregrinorum della Via Francigena ed altri itinerari e cammini riconosciuti, che ha sede nell’Ex Convento delle Scuole Pie.

La prima Assemblea del 2025, ha rappresentato un momento di fondamentale importanza per tutte le realtà legate all’Associazione e all’itinerario della Via Francigena, in quanto ha visto il rinnovo delle cariche associative, confermato il Presidente Francesco Ferrari e, tra i Vicepresidenti, Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. Un riconoscimento importante anche per il Sud Italia e la Puglia, con la conferma dell’associazione Brindisi e le Antiche Strade nell’ufficio di presidenza, frutto del costante lavoro messo in campo dalla realtà brindisina, che funge da esempio per molte realtà coinvolte nell’itinerario del consiglio d’Europa.

Durante il suo intervento in assemblea, Rosy Barretta ha detto: “Come Brindisi e le Antiche Strade, siamo orgogliosi di far parte di questa grande famiglia europea, confermiamo il nostro sostegno al Presidente Francesco Ferrari e a tutto l’organismo di presidenza. La presenza di Brindisi, all’interno dell’ufficio dell’organismo internazionale non fa che riconoscere l’impegno che giornalmente mettiamo in campo…Continuiamo lungo la strada tracciata dal nostro compianto ex Presidente Massimo Tedeschi. Buon Cammino a tutti”

Anche il Direttore dell’Accademia degli Erranti e Responsabile dei Cammini e itinerari per Brindisi e le Antiche Strade, Antonio Melcore, si è rivolto all’assemblea dei soci: “La Via Francigena rappresenta una grandissima opportunità per far conoscere e crescere i territori, in maniera lenta e sostenibile. Dobbiamo muovere le comunità perché rappresentano l’anima del cammino. Gli Enti del Terzo Settore, il lavoro dei tanti volontari, qualificano e rendono speciale l’esperienza in cammino…Continuiamo così, passo dopo passo.”

Oltre al rinnovo delle cariche, durante l’assemblea, sono stati approvati i bilanci, l’ingresso dei nuovi soci come quello della Riserva di Torre Guaceto, e si è discusso sull’ aggiornamento sull’avanzamento del dossier UNESCO e sulle progettualità di promozione previste nel corso dell’anno, con particolare attenzione alle azioni volte ad aumentare la visibilità dell’intero percorso europeo a livello internazionale e al piano di comunicazione della Via Francigena sostenuto dal Ministero italiano del Turismo. Ampio spazio sarà dedicato inoltre ai progetti europei di AEVF: HIKE, DETOUR, e il Programma Erasmus Giovani Pellegrini.

Dopo la tre giorni di Troyes, l’assemblea generale di AEVF si incontrerà nuovamente a Roma, il 7 novembre 2025.

Buon Cammino a tutti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum