Brindisi, crocevia di rotte, percorsi e cammini, cui territorio incrocia numerosi itinerari culturali, sarà uno dei comuni di riferimento nella camminata evento organizzata dall’Associazione Europea delle vie Francigene che, in occasione del 20° anniversario dalla fondazione, si prepara a celebrare attraverso una serie diffusa ed itinerante di eventi in cammino, uno degli itinerari più attrattivi ed antichi al mondo, e di cui, la nostra città fa parte.

Il gruppo di pellegrini e viandanti, che si propone di promuovere il dialogo interculturale e interreligioso tra la comunità che incrocia lungo l’antico percorso, è partito da Canterbury il 15 giugno, ed al 107° giorno di cammino giungerà nella nostra città, da sempre sinonimo d’accoglienza ed ospitalità, il 12 ottobre per poi arrivare a Santa Maria di Leuca, il 18 ottobre.

La marcia ha attraversato cinque Stati (Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia e Vaticano), 16 regioni e 630 comuni per arrivare ad un totale di 3200 chilometri allo scopo di rilanciare il turismo sostenibile, culturale e responsabile della via Francigena e dei cammini d’Europa. Obiettivo ultimo dell’iniziativa quello di supportare, la candidatura dell’intero percorso, già itinerario del Consiglio d’Europa, a Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.

Questo gruppo di camminatori che vede l’adesione di: videomaker, blogger, amministratori e pellegrini, ha dunque deciso di percorrere l’antico itinerario europeo per tutta la sua lunghezza: Da Canterbury sino a Santa Maria di Leuca e nella giornata del 12 ottobre giungerà dunque a Brindisi venendo accolta dalla nostra realtà associativa, Brindisi e le Antiche Strade, quale Comitato Territoriale per la Francigena, Amico dell’AEVF e punto informativo ed accoglienza per i vari Cammini ed itinerari Culturali.

L’associazione, in questo “Anno Francigeno” ha organizzato una serie di eventi, anche in collaborazione con varie realtà del territorio, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della Via Francigena: Dagli incontri nelle Scuole, come in occasione dei PCTO presso il Liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano” di Brindisi, cui fa parte anche il momento artistico della creazione del murales “Brindisi Crocevia di Rotte percorsi e cammini”, pubbliche assemblee, Convegni come quello in occasione del Marina Militare Nastro rosa Tour “La Via Francigena – Cammini e percorsi pugliesi” o “Verso la Francigena Road to Rome : L’Ospitale di San Martino” , vari momenti di accoglienza dei pellegrini presso il comitato di tappa nell’Ex Convento delle Scuole Pie e manutenzione del percorso con il rifacimento della segnaletica e l’inserimento di frecce direzionali presso i tratti d’entrata ed uscita per Brindisi.

Il 12 e 13 ottobre, saranno dunque giorni importanti per il nostro territorio e per la nostra realtà associativa che sta predisponendo il programma d’accoglienza per l’arrivo del gruppo partito da Canterbury e che vede il patrocinio del Comune di Brindisi e di Apulia Film Commission, proprio per riconoscere l’importanza dell’evento e dell’impegno dimostrato sulla Via Francigena.

Seguiranno vari approfondimenti in questi giorni, tra cui note storiche, iniziative artistiche e programmi.

Buon Cammino!

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Comitato per la Via Francigena