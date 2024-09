l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ “Accademia degli Erranti” , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento estivo della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge”.

Un evento speciale con il SILENT BOOK PARTY, che si terrà Venerdì 13 settembre alle ore 18:30, presso la Terrazza dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie). In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso i vari ambienti interni della struttura.

Il Silent Book Party è aperto a tutti, indifferentemente dai gusti letterari o dall’esperienza di lettura. È un’opportunità per ritrovare la concentrazione, esplorare nuovi libri e incontrare altri appassionati di lettura.

Partecipare è semplice: Basta portare un libro, un fumetto, un manga, una rivista o qualsiasi testo scritto, mettere da parte lo smartphone e immergersi per un’ora nella lettura, da soli o in compagnia, sorseggiando un bicchiere di Sangria o succo di frutta offerto dallo staff.

Per godere appieno dell’esperienza, consigliamo di portare una coperta, plaid e un comodo cuscino così da poter provare i vari ambienti che la nostra Casa di Quartiere offre, che sia interno o esterno, lasciatevi avvolgere dall’arte e dalla bellezza che offriamo ai nostri visitatori.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti