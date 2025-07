Il Brindisi Football Club comunica che si è tenuta, presso la Sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Sportivo, Emanuele Righi. Con le dichiarazioni dello stesso DS e del socio Damiano Pozzessere, la società ha ufficialmente avviato la stagione sportiva 2025/2026.

Nel suo intervento, Damiano Pozzessere ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rappresentare il Brindisi nella passata stagione e a quanti hanno partecipato all’incontro, sottolineando la volontà della società di restituire alla città la categoria che merita: “Ripartiamo da un progetto ambizioso e condiviso, con l’obiettivo di riportare il Brindisi Calcio nella categoria che riteniamo gli spetti di diritto. Stiamo percorrendo la strada del ripescaggio ma, qualora non fosse possibile, affronteremo il campionato di Eccellenza con la massima determinazione e unità d’intenti. La scelta del Direttore Righi è frutto di un’attenta valutazione, orientata a individuare una figura di comprovata competenza manageriale, capace di programmare e guidare il progetto tecnico-sportivo. Sarà una stagione impegnativa, in un contesto competitivo, ma contiamo di consolidare un gruppo di lavoro motivato, radicato sul territorio e animato da autentico spirito di brindisinità. Rivolgo un appello a tutta la città: è fondamentale ritrovarci uniti intorno a questi colori per dare forza e peso a una maglia che merita rispetto ovunque venga indossata.”

Nel corso della conferenza, il Direttore Sportivo Emanuele Righi ha illustrato le linee guida del proprio operato, evidenziando la determinazione con cui intende affrontare la nuova sfida: “Ringrazio la società per la fiducia e tutti i presenti per l’accoglienza. Affrontiamo con consapevolezza la realtà attuale: siamo in Eccellenza e daremo il massimo per onorare questa categoria. Ho scelto Brindisi con convinzione: se sarà Serie D ne saremo felici, in caso contrario lavoreremo con lo stesso impegno. I calciatori devono scegliere Brindisi per ciò che rappresenta, non solo per un aspetto economico. Ora è tempo di passare dalle parole ai fatti: siamo già al lavoro con l’allenatore, che con ogni probabilità sarà mister Salvatore Ciullo, per definire la rosa e pianificare al meglio la preparazione. Ho piena fiducia nello spirito e nella professionalità dei calciatori che entreranno a far parte di questo progetto.”

Nel corso dell’incontro, la dirigenza ha inoltre invitato al tavolo Andrea Saraniti, primo innesto della rosa biancazzurra.

Il club rende altresì note le date relative al raduno precampionato: la squadra si ritroverà a Brindisi il prossimo 28 luglio, per svolgere visite mediche e test atletici fino al 31 luglio. Seguirà il ritiro in Abruzzo, suddiviso in due fasi: la prima a Roccaraso dall’1 al 9 agosto, la seconda a Palena dal 10 al 13 agosto.

Il Brindisi FC rinnova l’impegno a operare con serietà, trasparenza e determinazione, con l’obiettivo di dare continuità alla propria storia sportiva e di rappresentare con orgoglio la città e la tifoseria.

Ufficio Stampa Brindisi FC