SS Brindisi FC comunica che dal 20 al 22 Luglio la squadra si ritroverà presso il “Kick Off Sporting Center” di Cavallino per effettuare i test atletici, le visite mediche e le prime sedute di allenamento in vista della nuova stagione.

Dal 23 Luglio al 13 Agosto, invece, si svolgerà il ritiro pre campionato presso l’Hotel Pino Loricato di Castelluccio Inferiore. Nel corso del ritiro saranno previste delle amichevoli il cui programma sarà comunicato nel corso dei prossimi giorni

