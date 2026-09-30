A seguito della già avvenuta rimodulazione delle quote di proprietà della Società Brindisi Football Club, i soci in data odierna hanno eletto il Sig. Giorgio Dova nuovo Presidente del Brindisi FC.

Il neo Presidente ha accolto il nuovo incarico con queste parole:

«Ho accettato questo incarico che, per un giovane ottantenne come me, rappresenta un segnale di affetto e passione per il Brindisi calcio, per i suoi tifosi e per la città alla quale ci siamo legati. Spero, con l’aiuto di tutti — degli sponsor, dei soci, dei dirigenti, dei tecnici, dei nostri giocatori, compresi quelli del settore giovanile, dei tifosi e di tutti coloro che vorranno sostenerci — di fare bene, onorando al meglio la storica maglia biancazzurra».

Ufficio Stampa

Brindisi FC