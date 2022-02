In relazione all’incontro di cui in oggetto, si informa che il Prefetto di Brindisi, con provvedimento adottato in data 3 febbraio 2022, ai sensi dell’art.2 del TULPS, all’esito della riunione tecnica di coordinamento dei vertici territoriali del Forze dell’Ordine tenutasi in pari data, ha disposto le seguenti misure:

• vendita dei tagliandi nominativi per i tffosi ospiti nel limite di 200 unità, esclusivamente nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità;

• vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 di sabato 05 febbraio p.v., giorno antecedente la gara;

• trasmissione, a cura della società sportiva ospitata, dell’elenco degli acquirenti alla Questura di Brindisi, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10,00 di domenica 06 febbraio p.v., giorno della gara;

• impiego, nel settore ospiti, di almeno 5 volontari della società ospite con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward).

Nella circostanza verranno, altresì, predisposti a cura del Questore specifici servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio.