BANCARIVIERA RIMINI – VALTUR BRINDISI: 88-84 (17-18, 50-34, 70-62, 88-84)

BANCARIVIERA RIMINI: Johnson 7 (2/6, 1/4, 11 r.), Robinson 23 (2/3, 4/7, 7 r.), Simioni 8 (1/1, 2/3, 2 r.), Camara 14 (6/8, 4 r.), Marini 10 (2/8, 0/6, 5 r.), Grande 16 (2/4, 4/7, 2 r.), Masciadri 2 (1/1, 2 r.), Anumba (1 r.), Tomassini 2 (1/3, 0/3, 2 r.), Conti 6 (1/1, 1/1, 2 r.), Sankare ne, Amaroli ne. Coach: Dell’Agnello.

VALTUR BRINDISI: Brown 23 (4/9, 3/8, 3 r.), Arletti 2 (1/2, 1 r.), Del Cadia 2 (0/1, 2 r.), Laquintana 5 (2/4, 0/1), Fantoma, Radonjic 8 (4/6, 0/4, 6 r.), Calzavara 19 (3/7, 1 r.), Ogden 6 (1/1, 1/4, 7 r.), Vildera 8 (4/8, 3 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Vita – Berlangieri – Centonza.

NOTE – Tiri liberi: Rimini 16/19, Brindisi 18/23. Perc. tiro: Rimini 30/66 (12/31 da tre, ro 11, rd 30), Brindisi 28/62 (9/22 da tre, ro 6, rd 25).

Il primo round del quarto di finale playoff tra Rimini e Brindisi viene vinto dai padroni di casa, nonostante una furente rimonta dei biancoazzurri dal -20 del secondo quarto fino alla parità raggiunta a quattro minuti dal termine. Grande reazione della Valtur che sfiora l’impresa sostenuta dai tantissimi tifosi che hanno riempito il settore ospiti del Flaminio. Gara due prevista martedì 13 maggio alle ore 20:30 al Flaminio; la serie si trasferirà a Brindisi venerdì 16.

Quintetto biancoazzurro confermato: Calzavara-Brown-Radonjic-Ogden-Vildera ed è una buona partenza per la Valtur in vantaggio 3-8 nei primi tre minuti di gioco. L’ingresso in campo di Camara permette ai padroni di casa di presidiare la lotta nel pitturato, inizialmente preda di Vildera nel duello con Simioni. Il primo vantaggio di Rimini arriva all’ottavo minuto sul punteggio di 14-13 a cui risponde la tripla di Brown e la super schiacciata di Arletti a valere il 17-18 dei primi dieci minuti. Il parziale di 10-4 apre il secondo quarto a favore dei romagnoli, schierati a zona per rallentare le percussioni al ferro. Le triple di Robinson e Grande, impattante a dir poco al suo ingresso dalla panchina, spaccano in due la partita e regalano la doppia cifra di vantaggio ai suoi che sfruttano a dovere i numerosi rimbalzi offensivi conquistati innescando un super parziale di 18-0 che vale il +20: 50-30 al 19’. Ritorna in campo con altro piglio la Valtur che viene trascinata dagli otto punti di fila di Brown che da il via al break di 2-10 in tre minuti. Rimini respinge l’assalto appoggiandosi all’ispirato Robinson, in serata di grazia dalla lunga distanza (65-51 al 28’). Brindisi riesce a convertire i viaggi dalla lunetta e dimezza lo svantaggio a fine terzo quarto, concluso sul 70-62 dalla tripla di Calzavara. Brindisi rientra definitivamente in partita azzannando il momento clou con Calzavara a riportare i suoi sotto di solo due punti sul 75-73 al 34’. Punteggio impattato al minuto 36’ sul 79-79 e pochi secondi dopo viene fischiato un fallo tecnico per proteste a coach Piero Bucchi a sparigliare le carte dei possessi di distanza (83-79). Vildera commette il quinto fallo personale a due minuti dalla fine ma ci pensa Del Cadia a riportare Brindisi a parità a quota 84. Il finale sorride ai padroni di casa, capaci di convertire i liberi di Marini.

